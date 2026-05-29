漫画家の浅村壮平氏が29日、SNSを通じ、「週刊ヤングマガジン」（講談社）で連載中の人気漫画「アマチュアビジランテ」（原作：浅村氏、作画：内藤光太郎氏）の連載を再開すると発表した。同作は3月発売のヤンマガ18号を最後に休載していた。第83回ちばてつや賞ヤング部門佳作、編集長特別賞受賞を受賞した浅村氏による同作は、24年6月に連載を開始した。現在、電子書籍を含め累計50万部を突破している人気作で、3月30日発売の