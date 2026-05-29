お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕（48）が28日までに自身のインスタグラムを更新。9歳の長女が撮影してくれたワンショットを公開した。自身のインスタグラムで「9歳長女のカメラセンスに脱帽」と長女が撮影してくれたセピア風のワンショットを公開した。ハッシュタグでは「#父と娘」「#長女」と記した。ネットでは「めちゃくちゃカッコイイ！」「さすがっす」「まさに芸術」「完璧な1枚」などの声があがった。