世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月26日（火）に放送された同番組で、三谷紬アナウンサーがYouTuberの金持ちアピールに対する主観を語り、スタジオをザワつかせた。【映像】テレ朝・三谷紬アナ「成金は見たくない」YouTuberの金持ちアピールに物申す今回は、女性会社員（33歳）の投稿をもとにトーク。投稿者は、YouTube