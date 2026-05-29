【第55話】 5月29日 公開 □第55話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月29日、くぼたふみお氏によるマンガ「チンチンデビルを追え！」第55話「再会と集結」を月マガ基地にて無料公開した。 第55話では、とうとうチンデビに追いつくことができた一同。キュベレイ達も妨害しにきたことで、それぞれの強い想いがぶつかり合う！ なお、現在、月マガ基地では最新話となる第56話も80ポイント