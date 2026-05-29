5月27日（現地時間26日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ケニー・アトキンソンHC（ヘッドコーチ）が来シーズンも続投することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 アトキンソンHCにとって就任2年目となった今シーズン。キャブスはイースタン・カンファレンス4位の52勝30敗でレギュラーシーズンを終えた。 第4シӦ