7月17日に公開される佐藤勝利（timelesz）主演のアニメーション映画『君と花火と約束と』の場面写真が公開された。 参考：佐藤勝利主演『君と花火と約束と』主題歌はtimelesz楽曲入り本予告＆メインビジュアルも 本作は、真戸香の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつである「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚くも切ないラブストーリー。 主人公・夏目誠をアニメーション映画初主