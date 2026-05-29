ジェイ・イー・ティは後場に入って上げ幅を広げている。この日午後１時ごろ、売り上げ計上時期を巡る特別調査委員会の調査と、それを受けた会計処理の修正などに伴って開示が遅れていた２５年１２月期の決算短信を発表した。あわせて過年度の有価証券報告書などを訂正したことも明らかにし、アク抜け感から買い戻しの動きを誘っているようだ。 ２５年１２月期の連結決算は、売上高が１４６億６２００万円（前の期比２