日本トランスシティは後場に上げ幅を拡大している。きょう午後１時３０分ごろ、取得総数１８０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は６月１日から来年３月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。最適資本構成実現に向けた株主還元強化を図る。 出所：MINKABU PRESS