アルプスアルパインが続落している。２８日に行われた「ＩＲ－ＤＡＹ」で２８年３月期を最終年度とする中期経営計画の数値目標を営業利益で従来計画の７１０億円から６７５億円（２６年３月期４２０億４３００万円）へ、純利益を４５０億円から４３０億円（同２６８億７９００万円）へ引き下げたことが嫌気されている。センサー・コミュニケーション事業やモビリティ事業におけるＯＥＭ開発計画の大幅見直しや