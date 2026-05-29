午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２７４、値下がり銘柄数は２５５、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、電気機器、サービス、小売、証券・商品など。値下がりは鉱業、非鉄金属、パルプ・紙のみ。 出所：MINKABU PRESS