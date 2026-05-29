CUTIE STREETの両A面3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』より、テレビアニメ『ポケットモンスター』エンディングテーマ「キュートなキューたい」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】CUTIE STREET、メンバーがガールスカウト衣装で登場する「キュートなキューたい」MV） 本MVは、カラフルな森を舞台にメンバーがガールスカウ