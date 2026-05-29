ピルボックスジャパンは、デリケートゾーンケアブランド「Summer’s Eve（サマーズイブ）」が継続して取り組む、女性支援およびフェムケア啓発活動の一環として、7月5日より数量限定セットをロフト、アインズ＆トルペ（一部店舗を除く）および各オンラインストアにて順次発売します。同セットは、2026年5月11日に発売開始となった「サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット シンプリーセンシティブ ＜ピュアソープの