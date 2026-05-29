生活雑貨メーカー・マーナは5月25日、「Shupatto アンブレラ UV」WEB限定の新色「アイスブルー」を新発売しました。■うだるような夏の外出を、軽快にサポート「Shupatto アンブレラ UV」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる日傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構で、最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める煩わしさがありません。また、スライダーを上下す