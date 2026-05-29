antiqua（アンティカ）は5月20日、接触冷感素材を使用した高機能UVパーカーの予約販売を開始しました。「絶対に焼けたくない」人たちから話題になった“変態さんパーカー”が、さらに進化。顔まで隠せる“ド変態さんパーカー”として新登場します。顔まわりから首元、手の甲までしっかり覆える高機能仕様に加え、選べる3タイプ展開を用意。新型登場記念で、通常価格3,990円（税込）から2,990円（税込）の特別価格で販売します。商