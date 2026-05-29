デリケートゾーンケアブランド「laugh. （ラフドット）」ではこのほど、モデル・ヨガインストラクターとして活躍する麻亜里さんがブランドアンバサダーに就任しました。“理想の姿を叶えるために、伴走し続ける”という想いのもと、多くの女性の生き方に寄り添ってきた麻亜里さん。彼女とともに同社は 、「デリケートゾーンケアを特別なことではなく、自分を慈しむための当たり前の習慣へ」というメッセージを発信し 、知ることか