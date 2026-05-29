タイトーは6月12日より、タイトーくじの新商品として「タイトーくじHORSE HEROES2024コレクション」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン（※一部店舗を除く）にて発売予定です。■ファン必見！応援やコレクションにもぴったりなくじ同商品は、2024年のファン投票で上位に選ばれた競走馬とレジェンド名馬をピックアップした、タイトーくじ第2弾。今回は、「ディープボンド」「テーオーロイヤル」「ロマン