“守護神不在”にもかかわらずメジャー昇格が見送られた。かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、現在は米マイナーリーグでプレーする韓国人投手コ・ウソクの話だ。【写真】大谷に「当てなければ」韓国人投手の炎上発言デトロイト・タイガースは5月29日（日本時間）、抑え投手のケンリー・ジャンセンを骨盤の炎症により15日間の故障者リスト（IL）に登録した。ブルペンに欠員が出たため、傘下マイナーAAAのトレド・マッ