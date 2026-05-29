FIFAワールドカップ2026に臨むブラジル代表に選出されたFWネイマール（サントス）は、右ふくらはぎのケガが確認されたものの、現時点ではチームに残留するようだ。28日、ブラジルメディア『Globo』が報じている。自身4度目の本大会出場への権利を手にしたネイマール。しかし、ブラジル代表に合流した“王国のエース”は、グレード2の右ふくらはぎ損傷が確認され、本大会に向けたテストマッチとして組まれている今月31日のパナ