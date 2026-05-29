フジテレビ系『ナゾトレMAXXX』公式Xで、Snow Manの阿部亮平ととSixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）のツーショットが公開された。 【写真＆動画】阿部亮平と髙地優吾の高身長＆脚の長さ際立つジャケットパンツ姿／『ナゾトレMAXXX』収録後インタビュー ■ふたりは花を挟んで背中合わせでポーズ ふたりは5月28日放送の同番組で共演。 阿部は、濃いカラーのジャケットにカ&#