29日14時現在の日経平均株価は前日比1611.99円（2.49％）高の6万6305.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1274、値下がりは255、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を260.67円押し上げている。次いでＳＢＧ が245.38円、ＴＤＫ が163.42円、イビデン が127.72円、村田製 が96.54円と続く。 マイナス寄与度は68.79円の押し下げでア