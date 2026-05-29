2026年5月29日、韓国メディア・SBSは、朴槿恵（パク・クネ）元大統領が統一地方選挙を前に野党候補の応援遊説を本格化させ、韓国政界で波紋を呼んでいると伝えた。記事によると、朴氏は27日の釜山・蔚山・慶尚南道に続き、28日には江原道や慶尚北道を訪問。最大野党「国民の力」候補らの支援演説を行った。弾劾で罷免された元大統領が選挙戦支援に参加することに政界内外から批判の声が高まっている。「国民の力」側は、朴氏の登場