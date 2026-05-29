お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が29日、都内で行われたフジテレビ系全国ネット『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』（6月7日放送午後4時5分）番組制作発表会見に出席。今回ロケに出演した山田邦子の姿に感銘を受けたことを明かした。【写真】あの番組衣装！白Tとピンクのつなぎを着て仲良く並ぶ狩野英孝＆尾形貴弘今回の放送では、宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を全力お手伝い。大のネコ好き