日本では、「新しい防災気象情報」の運用が始まったばかりです。河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮について警戒レベルを１～５段階に分けて、それぞれレベルと数字がついて発表されます。（詳しくは後半） 【写真を見る】台風６号（チャンミー）今後の進路は？ そんな中、台風６号が日本にじわり近づいています。6月1日から2日にかけて沖縄地方と奄美地方に接近、3日にかけては暴風域を伴って九州や四国、近畿地方に接