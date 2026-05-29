本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。マウンド上で起きていた“異変”を球団OBが指摘。「不満をぶつけた」シーンがあった。この日唯一の失点を喫した直後の4回2死二塁の場面。大谷が険しい表情を浮かべるシーンがドジャース地元局「スポーツネット・