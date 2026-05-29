MLB公式が発表米大リーグは28日（日本時間29日）、最新の「最強打者ランキング」を発表した。ア・リーグトップの20本塁打を放っている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）はまさかのランク外。現地のファンからは疑問の声が相次ぎ、波紋を呼んでいる。26日（同27日）までの成績を基にしたランキング。1位は、打率.299、出塁率.399、長打率.565をマークしていたコービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）だった。2位ヨルダン