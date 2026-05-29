国会では、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担を上乗せすることなどを盛り込んだ改正健康保険法がさきほど成立しました。今回の法改正は▼出産費用を全額、公的医療保険で賄う制度が創設されるほか、▼「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める内容となっています。また、高額療養費をめぐって患者負担の上限を見直す場合に、長期療養者への影響を考慮する規定なども盛り込まれています。一方、立憲民主党など