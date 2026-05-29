【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （デイ1／5月29日）【実際の映像】側溝にタイヤ落下！いきなりの衝撃アクシデント29日から競技がスタートしたラリー・ジャパン。幕開けとなる1本目のSS1で、日本人ドライバーの勝田貴元（トヨタ）をいきなり悲劇が襲った。12.9kmのコース終盤、緩い右コーナーで左リアタイヤを側溝に落としてしまうアクシデントが発生。このトラブルをきっかけに失速を余儀なくされ、さらにその