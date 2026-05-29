AOKIが展開する『ORIHICA(オリヒカ)』は、夏の紫外線対策に向けた今季の新商品として、「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店および公式オンラインショップにて順次販売する。形態安定折りたたみ傘新商品3点はビジネスシーンだけでなく、休日の外出やゴルフといったアクティブなレジャーシーンまでシームレスに対応可能。同ブランドの人気シリーズ「BIZSPO(ビズスポ)」と組み合わせれば、カジュアル