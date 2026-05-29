電通と電通デジタルは5月28日、生成AIおよび大規模言語モデル(LLM)の活用をテーマとした5つの研究成果を、6月8日から開催される「2026年度人工知能学会全国大会(第40回)」で発表すると明らかにした。「創造性の拡張」と「評価・判断の高度化」を軸に、人とAIの新たな協働のあり方を探った内容となっている。電通 ロゴ○発表論文の概要発表論文は、「常識の逸脱」を学習する創造的生成モデル、他者の思考様式を学習したAIとの協働が