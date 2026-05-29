小学館ジュニア文庫から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の世界観が楽しめる『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』が登場！ディズニー映画『ズートピア２』の“アフター・ストーリー”短編集で、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」、そして「ゲイリー」のその後が楽しめます☆ 小学館ジュニア文庫 ディズニー『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』