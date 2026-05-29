お笑いタレントの平野ノラ(47)が27日、自身のブログを更新し、5歳の娘“バブ子”が保育園で手作りしたアクセサリーを身につけて歌番組収録に臨んだことを明かした。「一生の宝物ですね!!」などと仲のいい親子エピソードに反響が寄せられている。 【写真】手作り感満載のシンプルアクセ「とっても可愛い＆お上手!!」の声 平野はブログのタイトルを「娘の作ったアクセサリーを身につけて」とし、「やっぴ