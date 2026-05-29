田中麗奈、古川雄大、前田公輝、尾崎匠海（INI）（C）読売テレビ 前田公輝と尾崎匠海（INI）が、読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（７月２日スタート）に出演が決定した。前田公輝は、フリーの記者で麻衣子の死後、優一の前に現れ接近していく謎の記者・加藤悟、尾崎匠海は麻衣子と優一の事務所Y＆Mプロダクション所属のタレント・岩崎愁斗を演じる。併せて4ショ