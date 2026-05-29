ホテル「グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ」の「ハローキティ ルーム」に、オリジナルデザイングッズ3点セット付き宿泊特典が登場！2026年7月1日以降「ハローキティ ルーム」に宿泊された方限定で、ミニマスコット・フェイタオル・ナップサックがプレゼントされます☆ グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ サンリオ「ハローキティ ルーム」オリジナルグッズ 宿泊対象期間：2026年7月1日（水）〜202