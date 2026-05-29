AIアプリ開発企業WaveMakerの共同創業者兼CTOであるディーパック・アヌパリ氏が、AI生成コードの問題についてIT専門メディアであるInfoWorldに寄稿し、「どう検査するか」だけでなく「そもそも生成するコード量をどう減らすか」を考えるべきだと述べています。How to stop the AI code generation treadmill | InfoWorldhttps://www.infoworld.com/article/4177717/how-to-stop-the-ai-code-generation-treadmill.htmlAIによるコー