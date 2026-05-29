ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」に、Pride Month限定カクテル「レインボーカクテル」が登場！性の多様性を称え尊重する「Pride Month」期間の2026年6月1日から30日まで、1階「ラウンジR」にて楽しめます☆ ホテル ユニバーサル ポート「Pride Month」メニュー  価格：1,200円（税・サ込）期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）場所：ホテル ユニバーサル ポー