去年5月、名古屋市の東山動植物園で生まれた、3頭のマヌルネコ。そのうちの1頭が北海道の旭山動物園に引っ越します。 【画像を見る】東山動植物園で愛される｢マヌルネコ｣の3兄弟 愛くるしい見た目で来園者を魅了 愛くるしい見た目で、訪れた人を魅了してきたマヌルネコの「ノブ」「ヒデ」「ヤス」（すべてオス）。 愛知ゆかりの三英傑、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康にちなんだ名前で、飼育員や獣医師が考えた候補の中から、一