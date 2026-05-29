8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）の場面写真が解禁された。【場面写真】真剣な眼差しでキャンバスに筆を走らせる誠今作は、真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）が原作で、日本三大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚（はかな）くも切ないラブストーリー。佐藤が演じる主人公・夏目誠は、特に「や