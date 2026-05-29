約6年ぶりとなる待望のオリジナル・アルバム『ダンジョン・レインの少年たち』を完成させたポール・マッカートニー。グラミー賞受賞プロデューサーのアンドリュー・ワットとの出会いから始まった制作は、少年時代を過ごしたリヴァプールの記憶や、ジョン・レノン、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターとの思い出へとつながっていった。新作に込めた思いと創作の現在地について、ポール自身が語った。【写真】アビイロード・スタ