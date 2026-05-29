中道改革連合への立憲民主党と公明党の合流をめぐり、中道の小川代表は立憲の姿勢について「腰がひけている」などと発言したことについて、「極めて不適切だった」と陳謝しました。合流をめぐる立憲の姿勢について、小川代表は27日に都内でおこなわれた講演のなかで「かなり慎重というか、腰がひけてるというか、それは事実だと思う」と発言しました。これに立憲内からは「到底納得できる発言ではない」などと反発の声があがりまし