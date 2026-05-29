体調不良のため公演延期を発表していたシンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）の公式サイトが29日に更新され、6月14日に振替公演を行うと発表した。藤井の復帰に、ファンからは安どの声が寄せられている。藤井は「47都道府県ツアー 2025-2026 FUTATABI」を開催中だったが、28日の公演が体調不良のため延期に。前日の発表だったため、心配の声が上がっていた。この日、公式は「延期となりました宮城公演の振替日程が2026