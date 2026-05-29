女優の高島礼子（61）が29日までに自身のインスタグラムを更新。大物アスリートとのゴルフ2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ゴルフ中々上達しないけど、ゴルフ場のグリーンが気持ちよくて、一緒に回ってる皆さんとの会話とかとても楽しいです」とつづり始めた。「沙保里ちゃんと回るゴルフは常に爆笑。元気でパワフル」と女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さんとの2ショットを投稿した。ハッシュタグでは