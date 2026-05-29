東京女子医大病院（東京都新宿区）で２０１４年、鎮静剤「プロポフォール」の投与を受けた男児（当時２歳）が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた同病院中央集中治療部の副運営部長だった小谷透被告（６６）に対し、東京地裁は２９日、禁錮１年６月、執行猶予３年（求刑・禁錮１年６月）の判決を言い渡した。一方、同罪に問われた研修医だった福田聡史被告（４４）については無罪（求刑・禁錮１年）とした。麻酔科医