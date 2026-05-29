アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社の工場で化学薬品が入ったタンクが破裂し、従業員らが死傷した事故で、新たに6人の死亡が確認されました。ワシントン州ロングビューの「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で26日、化学薬品が入ったタンクが破裂し、27日までに従業員2人の死亡が確認され、8人が重軽傷を負いました。消防当局は28日、行方不明となっている9人のうち、6人の遺体を発見したと発表