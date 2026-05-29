ドジャースの公式専属カメラマンのジョン・スーフーさんが日本時間29日、自身のインスタグラムを更新。前日28日のロッキーズ戦に「投手兼1番DH」で出場した大谷翔平選手のとある瞬間を写したフォトを公開し、その写真家ならではの目線で切り取った美しい一枚が話題となっています。スーフーさんは、今回の投稿に「前例がない」とタイトルをつづり、マウンドを降りた直後にベンチ前で打席の準備をする大谷選手の写真を公開しました