秋田地方気象台は秋田県気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）を発表しました。県内は30日未明から夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。＜概況＞30日は、東北地方を気圧の谷が通過する見込みです。また、東北地方の上空約5,500メートルに氷点下21度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷や上空の寒気の影響により、県内では大