薩摩酒造の「神の河Black」は東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026の焼酎部門麦でカテゴリー内〓1に贈られる「Best of the Best」を受賞。また同カテゴリーで「神の河」が金賞を受賞した。同じく薩摩酒造が運営するウイスキー製造を行う火の神蒸溜所による対外リリース商品「HINOKAMI NEW BORN ＃1」がTWSC 2026の洋酒部門でニューボーンスピリッツ部門最高金賞を受賞。さらに同部門で昨年11月にリリースし