エポスカードは、『しずくちゃんエポスカード』の発行を開始する。あわせて、「しずくちゃん」POP UP STOREが東京・有楽町マルイなどで期間限定でオープンする。【画像】しずくちゃんが“ベビー”に！癒し効果抜群なボンボンドロップシールカードデザインには、本企画のために描き下ろした限定イラストを採用。2000年代に人気を集めた定番デザインをリバイバルした「あおぞら」と、しずくちゃんたちが買物をする様子を描いた「み