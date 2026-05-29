◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２９日、日本ハム戦のため選手、コーチと空路で北海道に移動した。ヤクルトの選手、楽天のコーチとして野村克也監督の指導を受けた橋上監督代行。相手の新庄剛志監督も阪神の選手時代に野村克也監督の下でプレーした。新庄監督の野球については「当時、野村さんが『こういうものは面白いな』って言っていたギ