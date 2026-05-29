元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。1カ月半で18キロ、最終的に20キロのダイエットに成功した食事法について語った。身長1メートル83のMattは昨秋体重が82キロになっており「結構ぷよぷよしていて」とダイエットを決意。「?父・桑田真澄のアドバイスをもとに運動」「?食事制限は厳しくしないグルテンフリー・無添加を徹底