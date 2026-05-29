◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）今季初の「伝統の一戦」を前に、球団ＯＢで現在はジャイアンツアカデミーコーチの今村信貴氏が、阪神ＯＢ原口文仁氏とグラウンドでトークショーを行った。伝統の一戦の思い出を問われると大阪府出身ということもあり「昔は阪神ファンで。ここで言うのもあれなんですけど、父と母と甲子園に行って応援していました」と虎党だったことを明かすと、三塁側